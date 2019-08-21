Son Dakika Haberleri: Sigorta acenteleri yarın Ankara'da buluşacak
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Sigorta acenteleri yarın Ankara'da buluşacak

30 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ev sahipliğinde yarın Sigorta Acenteleri Kurultayı yapılacak.

Sigorta acenteleri yarın Ankara'da buluşacak, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ev sahipliğinde yarın Sigorta Acenteleri Kurultayı yapılacak.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek kurultayda sigorta acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluşların temsilcileri, ticaret/ticaret ve sanayi odalarının ilgili meslek komitesinin sigorta acentesi organ üyeleri, mesleki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer sektör temsilcileri yer alacak.

Acentelik mesleğine ilişkin güncel konuların değerlendirileceği kurultay kapsamında katılımcılar Anıtkabir ziyaretinde de bulunacak.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:12 Kaynak: AA
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