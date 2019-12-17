Sigorta çetesi 4,3 milyon liralık vurgunu 'Düğümüz var' diyerek yapmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sigorta çetesi 4,3 milyon liralık vurgunu 'Düğümüz var' diyerek yapmış - Son Dakika

Sigorta çetesi 4,3 milyon liralık vurgunu 'Düğümüz var' diyerek yapmış

7 saat önce

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran 48 kişilik çetenin, dinlemelere yakalanmamak için şifreli konuştuğu öğrenildi.

Sigorta çetesi 4,3 milyon liralık vurgunu 'Düğümüz var' diyerek yapmış, System.String[]

ADANA'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran 48 kişilik çetenin, dinlemelere yakalanmamak için şifreli konuştuğu öğrenildi. 4 milyon 300 bin liralık vurgun yapan şüphelilerin kurmaca kaza organize ederken 'Düğümüz var', kaza yapacak sürücüsü içinde 'Damat lazım' dedikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık'ta sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis; Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık dedektiflerinin, şüphelileri kazadan sonra araçları tamir ettirmek için geldikleri sanayi sitesinde işe girdikleri öğrenildi. Kaportacı, elektrikçi, yedek parça dükkanlarında işe giren polisler, çete üyelerinin tüm hareketlerini adım adım izledi. Ayrıca polisin, kazadan önce motosikletli kurye gibi davrandığını ve şüphelilerin otomobillerini de takip ettiği öğrenildi. Kazanın ardından tüm detayları kusursuz uygulayan şüphelilerin bazılarının hafif yaralı rolü oynadığı, kimisinin ise kavşakta meydana gelen kurmaca kavgada görgü tanıklığı yaptığı saptandı. Tüm bu yaşananlar havadan ve takipteki motosikletli polisler tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin ayrıca, kaza sırasında gerçekten yaralanmış gibi ambulans istedikleri de görüldü.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Kaza öncesi çete üyelerinin dinlemelere yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları anlaşıldı. Kurmaca kaza organize ederken 'Düğümüz var', kaza yapacak sürücüsü içinde 'Damat lazım' dedikleri ortaya çıktı. Operasyonun ardından çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. 2015 yılından beri, 144 ayrı kurmaca kaza düzenlediği saptanan Sedat T.'nin 221 kişiyle işbirliği yaptığı tespit edildi. Emniyette sorgulanan çete üyeleri suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca şüpheliler arasında 4 kadının Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen 48 kişiden, çete lideri Sedat T., yardımcıları Gökhan T. ile Tayfun Y. belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla, 21 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Sigorta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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