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Sigorta devleri InsurTech Programı için güçlerini birleştirdi
25 dakika önce
İTÜ ARI Teknokent ve Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçiriyor.
İTÜ ARI Teknokent ve Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:57
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