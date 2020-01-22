Sigorta devleri InsurTech Programı için güçlerini birleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sigorta devleri InsurTech Programı için güçlerini birleştirdi - Son Dakika Ekonomi

Sigorta devleri InsurTech Programı için güçlerini birleştirdi

25 dakika önce

İTÜ ARI Teknokent ve Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçiriyor.

Sigorta devleri InsurTech Programı için güçlerini birleştirdi, System.String[]

İTÜ ARI Teknokent ve Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik güçlerini birleştirerek, İTÜ Çekirdek InsurTech Programı'nı hayata geçiriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:57 
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