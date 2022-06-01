Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu - Son Dakika
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Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

01.06.2022 17:27
Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

Kocaeli'de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak, verdikleri IBAN numaralarına yüksek miktarda para gönderimi yaptıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu - Son Dakika


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