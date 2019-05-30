Son Dakika Haberleri: Sigorta Haftası
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Sigorta Haftası

1 saat önce

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ahmet Varlı, Sigorta Haftası dolayısıyla sigorta acentelerini ziyaret etti.

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Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ahmet Varlı, Sigorta Haftası dolayısıyla sigorta acentelerini ziyaret etti.
Varlı, ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, 33 sigorta acentesini ziyaret ederek hediye takdim ettiklerini söyledi.
Sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedeflediklerini belirten Varlı, şunları kaydetti:
"Haftanın sektördeki tüm çalışanlara ve topluma hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde mayıs ayının son haftası Sigorta Haftası olarak kutlanıyor. Toplumda sigorta bilincinin artırılması, sigorta sektörünün geleceği açısından bu olay büyük önem taşıyor. Günümüz ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli bir yere sahip olan sigortacılık sektörünün ülke ekonomisine sağladığı artıların yanında ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde de önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: AA
Ahmet Varlı, Sigorta, Güncel
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