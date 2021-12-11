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Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış! - Son Dakika

Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!

11.12.2021 09:31
Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!

Sigorta parası için eşini kayalıklardan atıp öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal'ın, eşi yokken hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı. İfadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren ve hakkında yakalama kararı çıkartılan sigortacı Rabia Ertaş, Aysal'ın eşinin yerine hayat sigortası belgelerine imza attığını anlattı.

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü iddia edilen Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

KAÇAK TANIK BULUNDU

Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı ıslak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi ifadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren sigortacı Rabia Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

Önceki gün Fethiye'de görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Aysal sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aylardır duruşmaya gelmeyen ve Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde yaşadığı anlaşılan sigortacı Rabia Ertaş da duruşmada hazır bulundu.

"BANKANIN TANIDIĞI BİR KİŞİYDİ"

Ertaş mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde, "Biz banka kaynaklı sigortacıyız. Bankanın bize yönlendirdiği kişilere bireysel hayat sigortası yaparız. Hakan Aysal bankamıza yalnız gelmişti. Bankanın tanıdığı bir kişi olması sebebi ve bankanın da onayı ile hem eşine hem de kendisine hayat sigortası yaptık. Eşinin neden sigorta yaptırmak için gelmediğini bilmiyorum. Portföyümüzdeki bir müşteri olduğu için inisiyatifimizi kullanarak eşi o anda bulunmasa dahi hayat sigortası yaptım. Eşine ait olan imzaları da Hakan Aysal attı" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!

Fethiye, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış! - Son Dakika
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