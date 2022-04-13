Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden H.Ç.B. adlı kadın ile N.Y.'ye telefonda sigorta şirketinden aradığını belirterek korkutup prim borcu adı altında 300 lira ve 376 lira para alan H.Y. hakkında şikayet üzerine dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık H.Y., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er aydan toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN