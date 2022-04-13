Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis

13.04.2022 18:34
Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis

Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden H.Ç.B. adlı kadın ile N.Y.'ye telefonda sigorta şirketinden aradığını belirterek korkutup prim borcu adı altında 300 lira ve 376 lira para alan H.Y. hakkında şikayet üzerine dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık H.Y., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er aydan toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu

Sigorta, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Cübbeli Ahmet Hoca, hızlı kılınan teravih namazı için Diyanet Başkanlığı'na seslendi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement