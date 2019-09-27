Son Dakika Haberleri: Sigorta sekto¨ru¨nde yeni do¨nem
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Sigorta sekto¨ru¨nde yeni do¨nem

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans kuruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı. Türk Reasürans'ın çalışmaları ile yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalması sağlanacak.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:11 
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