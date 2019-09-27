Sigorta sekto¨ru¨nde yeni do¨nem

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması için Türk Reasürans kuruldu. Şirketin Genel Müdürlüğüne Selva Eren atandı. Türk Reasürans'ın çalışmaları ile yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalması sağlanacak.

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