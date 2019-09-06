Sigorta sektörü 33,2 milyar prim üretti

Sigorta şirketleri 2019'un ikinci çeyreğinde 19,3 milyar TL tazminat üstlenirken, sektörün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL'ye ulaştı.

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Kişisel verilerin son kayıt tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi