Sigorta sektörü 33,2 milyar prim üretti
1 saat önce
Sigorta şirketleri 2019'un ikinci çeyreğinde 19,3 milyar TL tazminat üstlenirken, sektörün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL'ye ulaştı.
Sigorta şirketleri 2019'un ikinci çeyreğinde 19,3 milyar TL tazminat üstlenirken, sektörün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:59
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