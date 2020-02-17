Sigorta sektörü, küresel ısınma ve enerji üretim tesisleri çalıştayında bir araya geliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sigorta sektörü, küresel ısınma ve enerji üretim tesisleri çalıştayında bir araya geliyor - Son Dakika Ekonomi

Sigorta sektörü, küresel ısınma ve enerji üretim tesisleri çalıştayında bir araya geliyor

7 saat önce

Sigorta sektörünün önde gelen temsilcileri, 'Küresel Isınma ve Enerji Üretim Tesisleri Risk ve Hasarları Çalıştayı'nda bir araya geliyor.

Sigorta sektörü, küresel ısınma ve enerji üretim tesisleri çalıştayında bir araya geliyor, System.String[]

Sigorta sektörünün önde gelen temsilcileri, 'Küresel Isınma ve Enerji Üretim Tesisleri Risk ve Hasarları Çalıştayı'nda bir araya geliyor. Çalıştay, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yapılacak.


Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile bunların sebepleri, yenilenebilir enerji ve problemleri, elektrik enerjisi üretimi yapılan hidroelektrik, kömür, doğal gaz, rüzgar ve güneş santrallarının yapım ve işletme riskleri ve hasarlarının ele alınacağı çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Taksim'deki Taşkışla Yerleşkesi'nde yapılacak. 16 saat olarak planlanan çalıştaydaki sunumlar ve iş atölyeleri, sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve kıdemli eksperleri ile İTÜ'den akademisyenlerce gerçekleştirilecek.


AXA Sigorta'nın ana sponsorluğunda BIG Global Akademi tarafından düzenlenen çalıştaya, HDI Sigorta, Eureko Sigorta, Mapfre Sigorta, Halk Sigorta, Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta ve Ankara Sigorta da katılım sağlıyor.


BIG Global Akademi Genel Müdürü Ahmet Yeşilkaya'nın verdiği bilgiye göre İTÜ'den Prof.Dr. Musaffa Ayşen Lav, Prof.Dr. Engin Orakdöğen ve Prof.Dr. Ahmet Duran Şahin'in yanı sıra Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Karan, Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Süha Çele, Su-Yapı Genel Müdür Yardımcısı Korhan İlter, Makine Mühendisi Kıdemli Eksperler Saim Demirtaş ve Bener Dortunç, İnşaat Yüksek Mühendisi Ufuk Demiryol ve Elektronik Yüksek Mühendisi Dr. İbrahim Pazan, bildiri, sunum ve iş atölyeleri ile çalıştaya katkı sağlayacak. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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