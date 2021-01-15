Sigorta sektörü yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Sigorta sektörü olarak biz de yatırımların desteklenmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yenilikçi ürünlerle bu alandaki ihtiyaçları karşılamak ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

TSB'den Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen gün önem kazandığı, sigortanın bu yatırımlar için olmazsa olmaz olduğu ve sigorta şirketlerinin yenilikçi ürünlerle bu yatırımları desteklediği belirtildi.

HES-GES-RES projelerinde kurulum döneminin inşaat, montaj, devreye alma ve test süreçlerini; işletme döneminin, santrallerin ticari faaliyete geçtiği dönemi kapsadığı bildirilen açıklamada, "Santralin kurulum döneminde inşaat ve montaj risklerini içeren sigorta poliçeleri tanzim ediliyor. Bu poliçeler, proje süresi boyunca 'teminat dışı kalan haller' haricindeki her türlü riske teminat sağlıyor. Ayrıca hasar durumunda yaşanabilecek gecikmeler sebebiyle işveren kurumun uğrayacağı kar kaybını da teminat altına alan ilave çözümler gibi ek teminatlar ile mevcut poliçelerin çerçeveleri genişletilebiliyor. Bazı şirketler, enerji santrali işletmeleri için yine kurulum döneminde çalışan işçiler, formenler veya taşeronların uğrayabilecekleri kazalara karşı işveren mali mesuliyet ve ferdi kaza poliçelerini de sunuyor." ifadelerine yer verildi.

"Ülkemizin her alanda gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yenilenebilir enerjinin enerjide dışa bağımlılığı ve maliyeti önemli ölçüde azaltacağını, bu nedenle de tasarruf söz konusu olduğunda yenilenebilir enerji yatırımlarının öne çıktığını belirtti.

Sigorta sektörü olarak ülkenin her alanda gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz ki, enerji sektörü yatırımları da milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece önem arz ediyor. Enerji üretiminin ve tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliği, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması gibi konularda herkese sorumluluklar düşüyor. Bu konu kamu yönetimimizin de öncelikli konuları arasında yer alıyor ve yatırımlar teşvik ediliyor. Bu kapsamda sigorta sektörü olarak biz de yatırımların desteklenmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yenilikçi ürünlerle bu alandaki ihtiyaçları karşılamak ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Sigorta poliçeleri tesislere kar kaybı teminatı sunuyor

Atilla Benli, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, globalleşen yatırımcı profili ile birlikte gelişen risk yönetimi algısı ve özellikle bazı yatırımlarda kreditörün sigorta poliçesi talep etmesi gibi nedenlerle bu alandaki sigortalanma talebinin arttığını belirtti.

Enerji santrallerinde dünyada en çok tercih edilen poliçe türünün gerek yatırım gerekse işletme döneminde tüm riskler sigortası olduğunu vurgulayan Benli, "Ülkemizde de bazı şirketler, tesislere özel olarak tasarlanan tüm riskler teminatı üzerinden ilerlerken; bazı şirketler ise, HES-GES-RES projelerini, kurulum ve işletme dönemi olarak iki aşamaya ayırıyorlar."

Benli, tesisler için en önemli teminatlardan birisinin kar kaybı teminatı olduğunu vurguladı. Bu teminatla uzun süreli iş durmalarında ciddi anlamda maddi kayıpların önüne geçilebildiğini belirten Benli, "Bu ürünün faydalarını doğru anlattığımızda sektördeki penetrasyonun çok daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu güvenceleri içeren bu sigorta ürününün bilinenin aksine çok pahalı olmadığını aktaran Benli, 1 megavatlık (MW) lisanssız Güneş Enerji Santrali yatırımının yaklaşık maliyetinin 1.5 milyon dolar olduğunu ve yatırım yapılan tesislerdeki risk tespit çalışmaları sonrasında belirlenen prim fiyatlarının ise toplam yatırımın yüzde 1'ini bile aşmadığını da sözlerine ekledi.