Sigorta Sektöründe Dünyanın İnovasyon Devleri İstanbul'a Geliyor

Insurtech devlerinin İstanbul buluşması için geri sayım başladı!

İstanbul, sigorta dünyasının yakından takip ettiği önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sigorta sektöründe devrim niteliğindeki teknolojilerin yeni ismi Insurtech'in, Türkiye'deki çalışmalarına hız katmak ve Insurtech startuplarına destek olmak amacıyla kurulan Insurtech HUB, ilk faaliyeti olarak dünyanın en popüler Insurtech devlerini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. EuroEvents ve Insurtech HUB'ın ortaklaşa düzenleyeceği Global Insurtech Summit İstanbul 2019, 3-4 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de düzenlenecek. Yıldız Teknopark ve Yıldız Kuluçka Merkezi'nin destek verdiği zirveye, 30'dan fazla ülkeden 30'dan fazla konuşmacı, 200'den fazla temsilci katılacak. Sektörün önde gelenlerininbir araya geleceği zirvede,20 saatten fazla networking yapılacak.

Geleceğin şekilleneceği bir zirve olacak

Sigorta sektörüne evrim geçirtecek teknolojilere ev sahipliği yapacak Global Insurtech Summit İstanbul 2019'da; Dijital Dönüşüm, Müşteri Deneyimi, Nesnelerin İnterneti - IOT, Blockchain, Sigortada Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Bulut Teknolojileri, Veri İşleme, Otomasyon, Sağlık, Hasar, Telematik, Bankasürans, Yıkıcı Teknolojiler, Yeni Alternatif Dağıtım Kanalları gibi sektörün gelişimine yönelik birçok konu detaylıca ele alınacak. Tüm bunların dışında İstanbul'un eşsiz güzelliğinin en güzel göstergesi olan İstanbul Boğazı gezisi yapılacak ve gezi esnasında eşsiz İstanbul manzarası ile birlikte sigorta sektörü açısından yenilikleri içeren teknolojileri konu edinen bir de panel düzenlenecek.

Sektörün önemli isimleri bir araya gelecek

Açılış konuşmasını Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton'un yapacağı zirveye, Insurtech alanında yaptıkları çalışmalar ile birlikte tüm dünyada sigortacılık sektörüne öncülük eden Bolaise Group Startup Koçu Karl Heinz Passler, Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, Safesite Genel Müdür Yardımcısı Emilio Figueroa, Startupbootcamp Genel Müdürü Manjit Rana, Insurtech Connect Kurucu Ortağı Jay Weintraub, AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, Insurance Nerds Yazarı Rob Galbraith gibi duayen isimler konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca zirveye; Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Turkcell Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Adem Duman, Turkcell Finansman Genel Müdür Yardımcısı Doğan Özgenc, Comadso A/S Hollanda Ülke Müdürü Eva Kemp, Comadso A/S Polonya Ülke Müdürü Joanna Kosciuch-Malinowska, Amodo Ceo'su Marijan Mumdziev, InsureAbout Almanya Başkanı Timo Dreger, Almanya Yaşam/ Sağlık, Kurumsal Dijitalleşme ve İnovasyon Komitesi Üyesi Jamil Meier, İtalya Analiytics Başkanı Filippo Della Casa, Marsh Orta ve Güney Doğu Avrupa ve Avusturya Ticari ve Tüketici Yöneticisi Liviu Huluta, Vault Security Systems AG İsviçre CEO'su Arman Sarhaddar, KASKO CEO'su Nikolaus Sühr, SafeSite Insurtech Danışmanı Emilio Figueroa, Euroevents CEO'su Kiril Gelevski, Leo Capital Kurucu Ortağı Shwetank Verma, SixThirty Hollanda Bölge Müdürü Samarth Shekhar, Nect GmbH Kurucu Ortak Benny Bennet Juergens, Life is Hard S.A. CEO'su Erik Barna, ATIDOT Genel Müdürü Roy Perlson, Bsynchro CEO'su Michel Chammas,C Consulting International S.r.l. İş Geliştirme Müdürü Dario Schiller, DriveQuant CEO'su Philippe Moulin, Claims Control CEO'su Laimonas Stoncius de konuşmacı olarak katılım sağlayacak.