Sigorta Shop, Sultanlar Ligi'ne yükseldi
28.04.2021 19:43
Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı'nın 3. maçında Sigorta Shop, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'ne yükseldi.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı'nın 3. maçında Sigorta Shop, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'ne yükseldi.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Final Etabı 3. maçında Sigorta Shop, Bolu Bld.'yi 3-0 (25-23, 27-25, 25-21) yendi ve namağlup şampiyon olarak Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükseldi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Sigorta Shop'ta Gaila 23 ve Ayçin 13 sayıyla oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.
Final Etabı'nı şampiyon olarak tamamlayan Sigorta Shop'a kupa ve madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Sigorta Shop CEO'su Aydın Kaya takdim etti. - İSTANBUL
Son Dakika Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik Beşiktaş'ın bir golü daha VAR'a takıldı! Canlı anlatım RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Manisa'da İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçen partili sayısı 135'e yükseldi Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı