Allianz Türkiye'ye "gümüş" ödül - Son Dakika

Allianz Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği'nin Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkinliği Ödülleri'nde "97 Yıldır Hayatın Her Anında Allianz Seninle" reklam filmiyle "gümüş" ödülün sahibi oldu.

Allianz açıklamasına göre, Allianz Türkiye, pazarlama ve iletişim dünyasının en zorlu ve itibarlı yarışmalarından biri olarak kabul edilen Effie Türkiye'nin "Sigorta Hizmetleri" kategorisinde bu yıl verilen en yüksek ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Effie Türkiye 2021'de ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Dijitalizasyon odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük eden Allianz Türkiye'nin yol haritasını, müşterilerin beklentilerinin belirlediğini aktaran Kırcı, şunları kaydetti:

"Faaliyet alanlarımızın merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyuyor, ihtiyaç duydukları her an yanlarında olma sözüyle 'Allianz Seninle' diyoruz. Bizlere sağlığını, varlığını emanet eden müşterilerimiz, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Hayatın her türlü olasılığını ve yaşanabilecek her türlü aşamaya değinen reklam filmimizde sevdiklerimizin yanında olmanın önemini anlatıyoruz. Allianz Türkiye olarak tüm gücümüzü müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için kullanıyoruz. Bu yaklaşımımızı doğrulayacak şekilde yön verdiğimiz reklam filmimizle son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da sigorta kategorisinde o yıl verilen en yüksek ödüle layık görüldük."