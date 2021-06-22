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Allianz Türkiye'den "İstanbul'u Koşuyorum"a destek - Son Dakika

Allianz Türkiye'den "İstanbul'u Koşuyorum"a destek

22.06.2021 13:26
Allianz Türkiye'den

Allianz Türkiye, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul'u Koşuyorum" organizasyonunu destekliyor.

Allianz Türkiye, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul'u Koşuyorum" organizasyonunu destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlarla teşvik edebilmek amacıyla düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği, Allianz Türkiye'nin desteğiyle bu yıl da yeni etapları, koşucularla bir araya getiriyor.

Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında önceliklendirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Sağlıklı Bireyler"e direkt katkı sağlayan bu etkinliğe, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla sponsor oluyor.

5 farklı etapta düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, kadınları daha görünür kılmak ve kentle iç içe geçen tarihlerini vurgulamak amacıyla 3 Temmuz'da Kadıköy İskelesi'nde "Kadınlar Koşusu" ile başlıyor.

Organizasyon kapsamında 1-2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Sanal Koşu"ya ise kayıtlı koşucular, "Sweaters" uygulaması üzerinden telefonları ile diledikleri yerden koşarak katılabilecek.

"İstanbul'u Koşuyorum organizasyonunun sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Türkiye'nin sürdürülebilir değer yaratma modeli kapsamında toplumsal yatırımlarını her yıl daha da geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Allianz Grubu'nun 140 bin kişilik global ailesi olarak her yıl Allianz World Run kapsamında 90 gün boyunca koşuyor, bu yılki eforlarımızın sonucunda oluşacak fonu Kovıd-19 krizinden ağır etkilenen ülkelerdeki sağlık, su temini ve hijyen alanında çalışanlara destek olmak için kullanıyoruz. Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın global sigorta ana sponsoru olan Allianz'ın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Sağlıklı Bireyler'e verdiği destekleri, Türkiye'de de sürdürüyoruz. 2018 yılında sağlıklı kuşaklar yetiştirmek amacıyla başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket'i TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle devam ettiriyoruz. Çalışanlarımız ve acentelerimizle Allianz Türkiye kurumsal koşu takımı olarak 4 yıldır İstanbul Maratonu'na katılıyor ve iyilik peşinde koşuyoruz. Bu alandaki toplumsal yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonunun sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Bu yılki "İstanbul'u Koşuyorum" serisinin bir sonraki adımı 5 Eylül'deki "Bakırköy Etabı" olacak. Koşular, 26 Eylül'deki "Caddebostan Etabı" ve 10 Ekim'deki "Üsküdar Etabı" ve detayları daha sonra belirlenecek olan 5'inci etabıyla İstanbulluları yıl sonuna kadar bir araya getirmeye devam edecek.

Allianz Türkiye'den İstanbul'u Koşuyorum a destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sigorta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Allianz Türkiye'den 'İstanbul'u Koşuyorum'a destek - Son Dakika


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