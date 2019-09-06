Son Dakika Haberleri: Sigorta şirketleri 2019'un ikinci çeyreğinde 19,3 milyar TL tazminat üstlendi
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Sigorta şirketleri 2019'un ikinci çeyreğinde 19,3 milyar TL tazminat üstlendi

1 saat önce

Sigorta sektörü 2019 ikinci çeyreği sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; reel olarak yüzde 7 artışla (nominal yüzde 23,8) 19,3 milyar TL tazminat üstlendi.

Sigorta şirketleri 2019'un ikinci çeyreğinde 19,3 milyar TL tazminat üstlendi, System.String[]

Sigorta sektörü 2019 ikinci çeyreği sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; reel olarak yüzde 7 artışla (nominal yüzde 23,8) 19,3 milyar TL tazminat üstlendi.


Türkiye Sigorta Birliği'nin üye şirketlerinden derlediği verilere göre 2019 ikinci çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli oldu. 2019 ikinci çeyreği sonunda sektör, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; reel olarak %7 artışla (nominal yüzde 23,8) 19,3 milyar TL tazminat üstlendi.


GSYH'nin yüzde 1,5 küçüldüğü 2019 ikinci çeyrekte sektörün toplam prim üretimi, reel yüzde 2,9 (nominal yüzde 19,1) büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 28,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 4,5 milyar TL olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL'ye ulaştı.


Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,4'e ulaşmış olup, bu alanda toplam prim üretimi 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 nominal artışla 201,9 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 24,2 milyar TL olarak gerçekleşti.


Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 104,6 milyar TL'ye ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla sisteme giren 16,2 milyon çalışanın 5,2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 6,9 milyar TL oldu. - İSTANBUL

Sigorta, Türkiye, prim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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