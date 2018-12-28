Sigorta şirketleri 9 ayda 26 milyar TL tazminat üstlendi
33 dakika önce
2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL'lik tazminat ödedi.
2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL'lik tazminat ödedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:50
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