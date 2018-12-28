Son Dakika Haberleri: Sigorta şirketleri 9 ayda 26 milyar TL tazminat üstlendi

Sigorta şirketleri 9 ayda 26 milyar TL tazminat üstlendi

33 dakika önce

2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL'lik tazminat ödedi.

Sigorta şirketleri 9 ayda 26 milyar TL tazminat üstlendi, System.String[]
2018 yılının üçüncü çeyreği sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artışla 25,9 milyar TL'lik tazminat ödedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:50 

Sigorta, Ekonomi
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