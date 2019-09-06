Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19,3 milyar TL tazminat üstlendi
1 saat önce
Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 19,3 milyar TL'ye yükseldi.
Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 19,3 milyar TL'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:04
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