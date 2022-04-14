Sigorta şirketleri, salgın kaynaklı vefatlarda 661 milyon TL kredi borcu kapattı - Son Dakika

Hayat sigortası şirketlerinin sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı vefatlar için üstlendiği tazminat tutarı 661 milyon TL oldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) açıklamasına göre, bankalardan alınan bireysel kredileri güvence altına alan kredi bağlantılı hayat sigortası, kredi borcunun ödenemediği durumlarda krediye teminat sağlayarak yalnızca sigortalıları değil, geride kalanları da borç yükünden koruyor.

İsteğe bağlı yapılabilen kredi bağlantılı hayat sigortası, vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ya da tehlikeli hastalıklar gibi durumlarda borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlıyor. Böylece sigortalılar, teminatları dahilinde vefatı durumunda ailesinin dara düşmeyeceğini ve kredi borcunun ödeneceğini bilmenin güvenini hissediyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi ve taksitli ticari kredi alırken uygulanabilen kredi bağlantılı hayat sigortası kapsamında ödenen poliçe primleri gelir vergisi matrahından mahsup edilebildiği için, primlerin yüzde 40'ına kadar vergi indiriminden de yararlanılabiliyor. Öte yandan söz konusu sigorta poliçesinin sağladığı teminatlarla kredi maliyetleri azalırken, tüketicilerin bankalardan daha uygun oranlarla kredi kullanmasına da imkan sağlanıyor.

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2021 yılında kredi bağlantılı hayat sigortası ile 132 bin sigortalının 1,6 milyar TL tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatıldı.

Sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı vefatlar için üstlenilen tazminat tutarı 661 milyon TL olurken, bu tutar hayat şirketlerinin toplam üstlendiği tazminatlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu. 2022'nin ilk üçü ayı itibarıyla ise salgına bağlı vefatlarda yaygın aşılanma oranı ve yaz aylarının da etkisiyle beklenen azalma neticesinde toplam gerçekleşen hasarlar içinde Kovid-19 etkisinin 600 milyon TL civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

"Sigorta ürünlerimizin işlevlerinin iyi anlaşılması önceliğimiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigortalanmanın hem aile hem de ülke ekonomisine çok önemli katkısı olduğunu belirtti.

Obalı, "Pandemi ve doğal afetlerin yaşandığı yakın geçmişimiz bize en beklenmedik risklere karşı önlem almamız gerektiğini tekrar hatırlattı. Bin bir emekle inşa edilen yaşamlar aniden alt üst olabiliyor. Bunun önüne geçmek bizim elimizde. Hayatın ne getireceğini bilmek mümkün değil ama ailelerimizi ve büyük emeklerle elde ettiğimiz varlıklarımızı korumak için kredi bağlantılı hayat sigortaları yanımızda." ifadelerini kullandı.

Kişilerin kendilerini, ailelerini ve sahip oldukları varlıkları bugün ve gelecekte koruyabilmeleri için en büyük dostlarının sigorta ürünleri olduğunu anımsatan Obalı, şunları kaydetti:

"Sektörün rehber kuruluşu olarak sigorta ürünlerini sigortalılar lehine geliştirmek ve kullanımını yaygınlaştırarak 'güvenli yarınlara' hep birlikte ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sahip olduğumuz hayatı, ailelerimizi ve kıymetlerimizi korumak için vazgeçilmez olan sigorta ürünlerimizin işlevlerinin doğru anlaşılması önceliğimiz. Böylece hem sigortalılarımıza maksimum faydayı sağlayabilir hem de sektörümüzün tüm kıymetlerimizi geleceğe taşıyabilecek potansiyelinden yararlanarak, ülkemizin ekonomisine katma değer üretmeye devam edebiliriz."

Obalı, isteğe bağlı yapılabilen kredi bağlantılı hayat sigortalarının tercih edilmesinde, vefat ve sakatlık gibi olumsuzluklara karşı sigortalıların ailelerine bırakabilecekleri finansal bir destek arayışının ya da hayat kalitesinin sürdürülmesi isteğinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Kredi bağlantılı hayat sigortasının, kredi alan ve vereni aynı anda koruduğunu da belirten Özgür Obalı, "Bu ürün sayesinde hem bankalar hem de sigortalılarımız olası riskler karşısında daha korunaklı oluyor. Bu ürünün pek çok açıdan gerekli bir koruyucu olduğunun iyi anlaşılması çok önemli." ifadelerini kullandı.