Sigorta şirketlerini dolandırmak için

Adana merkezli 6 ilde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, kasıtlı kazalarla sigorta şirketlerini dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin, telefon görüşmelerindeki şifreli konuşmaları teknik takibe takıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilerin, operasyondan 3 ay önce teknik ve fiziki takibe alındığı bilgisine ulaşıldı.

Teknik takip kapsamında zanlıların kurgulanmış kazayı gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada telefon görüşmelerinde "Düğünümüz var", kazayı yapacak sürücü için de "damat lazım" ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.

Suç örgütü üyelerinin, planlanmış kazaları bu şekilde kiraladıkları sürücülere yaptırdığı belirlendi.

53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıkları, belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi ve belediye otobüsü gibi ağır vasıtalara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları değerlendirilen kişileri, oto tamircisi ve kurye kılığına girerek takibe almıştı.

Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 2010'dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edilmişti.

Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 13 Aralık'ta 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 48 zanlıdan 13'ü tutuklanmıştı.