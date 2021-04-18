Son dakika haberi... SİGORTA SÜRESİ DOLAN ARAÇLA KISITLAMA SAATİNDE DOLAŞAN KİŞİYE 3 BİN 594 TL CEZA - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafik sigortası dolan şirket otomobili ile dolaşan bir kişiye toplam 3 bin 594 TL ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetleme noktasında araçları durdururken, kısıtlamalara ilişkin denetim yaptı. Durdurulan özel otomobillerden birisini kullanan sürücünün sokağa çıkma izin belgesi bulunmadığı, kullandığı şirket aracının trafik sigortasının dolduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 450 TL idari para cezası kesilmesi için tutanak hazırlandı. Ayrıca otomobili çekici ile götürülürken trafik sigortası dolan aracı kullandığı gerekçesiyle 144 TL ceza kesildi. Durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin maskesiz olduğu görüldü. Uyarı üzerine arkadaşından fazla maske alan kişi bunu takınca ceza almaktan kurtuldu.