Sigorta Tahkim Komisyonu tarafında verilen kararlar, sigorta şirketi avukatları tarafından...

Vatandaş ile sigorta şirketleri arasında yaşanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak ve mağduriyetleri karara bağlamakla yükümlü olan Sigorta Tahkim Kurulu'nda hakemlik yapan üyelerin aynı zamanda belli sigorta şirketleri avukatlığı da yaptığı iddia edildi. Böylece komisyonun verdiği kararlarda sigorta şirketlerinin menfaatlerinin gözetildiği ileri sürüldü.



Vatandaş ile sigorta şirketleri arasında oluşan uyuşmazlıkların ve davaların hızlı, adil ve basit bir biçimde çözmesi gereken ve 684 sayılı kanunun 30. Maddesi ekseninde kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu üyelerinin aynı zamanda sigorta şirketlerinin avukatlığını yaptığı ileri sürüldü.



"Komisyon tarafsızlığını koruyamamakta"



İhlas Haber Ajansı muhabirinin iddialara ilişkin soru yönelttiği Kaza Avukatı Selim Ünal, komisyon hakemlerinin aynı zamanda sigorta şirketi üyesi olduklarını belirtti. Ünal konuşmasında, "Sigorta şirketinin vekilliğini yapan avukat arkadaşlarımız ayriyeten Sigorta Tahkim Komisyonu'nda hakemlik yapmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kuruluş amacı nedir; mağdur olan kişilerin uzun süren yargılamalardan kurtulması için kısa sürede davalarını sonuçlandırdığı haklarını bir an önce almasıydı amaç bu idi. Ama gelinen noktada görüyoruz ki: sigorta şirketlerinin avukatları, Sigorta Tahkim Komisyonunda Hakemlik yapmakta. Bu kişiler maalesef tarafsızlığını da koruyamamaktadırlar. Bu kişilere karşı giden dosyalarımız bir bakıyoruz mantık dışı, gerçeğe aykırı bir şekilde sonuçlanıyor" dedi.



Komisyonun kararları bağlayıcı



Komisyon tarafından verilen kararların bağlayıcılığına dikkat çeken Ünal, "Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar eğer 5 bin TL'nin altında ise kesin hüküm içeriyor. Normal mahkemede verilen karar gibi bağlayıcılığı var. Bu nedenle herhangi bir itirazda bulunamıyoruz veyahut üst mahkemeye gidemiyoruz. Bu nedenle sigorta şirketinin vekili eğer hakemlik yapıyorsa ve tarafsızlığını koruyamıyorsa ciddi manada mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadır. Bu sadece küçük miktarlar için değil verilen kararlar belli bir zaman sonra emsal teşkil etmeye başlıyor. Böyle bir durumda da yasanın dışına verilen kanunun dışına çıkıyoruz" diye konuştu.



"Kime karşı bu davları açacağız"



2015 yılında "Genel Şartlar" adı altında maddelerin çıktığını hatırlatan Kaza avukatı Ünal, "Sigorta şirketleri nasıl istiyorsa o şekilde kararlar gelmeye başladı. Öyle olduğu zaman biz avukatlar olarak, mağdurların başvuru sahipleri avukatları olarak biz ne yapacağız, kime karşı bu davaları açacağız. Neye karşı böyle bir savunma yapacağız? Müvekkilimiz gerçekten mağdur, bu mağduriyetini giderebilecek miyiz? Müvekkilimizle konuştuğumuz zaman evet senin mağduriyetini biz giderebiliriz, mağduriyetini kapatabiliriz diyebilecek miyiz? Eskiden bunu söyleyebiliyorduk ama maalesef bunu diyemiyoruz. Sigorta tahkim komisyonunun bir güvenilirliği vardı. Ancak şu an komisyon tamamen güvenilirliğini yitirdi. Bir hakemin verdiği kararı diğer hakem vermiyor maalesef, komisyonda görev yapan hakemlerin bu nedenle sigorta şirketlerinden bağımsız bir şekilde hareket edemediğini görmekteyiz ve böyle bir şey ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.



"Sigortaların avukatlığını yapmayan kişiler olması gerekiyor"



Kaza avukatı Ünal, Sigorta Tahkim Komisyonu üyelerinin bağımsız olmasının altını çizerek, "Sigorta tahkim komisyonu üyelerinin sigorta şirketinin vekilliğini yapmayan kişiler tarafından, sigorta şirketinde uzman avukatlar tarafından seçilmesi gerekiyor. Sigorta şirketinin vekilliğini yapmayan kişilerden seçilmesi ortaya çıkan mağduriyetlerin artmasını önleyecektir. Böylece, Sigorta Tahkim Komisyonu da eskiden olduğu gibi güvenilirliğini yeniden kazanmasını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



O avukatın adı hakem üye listesinde var



Avukat Ünal, Sigorta Tahkim Komisyonu'na gönderdiği bir dava dosyasında adı geçen sigorta avukatının aynı zamanda komisyonda hakem olduğunu gösterdi. Tahkim Komisyonu'nun internet sitesinde de o avukatın üye hakem olarak isminin yazdığını belirtti.



Komisyon'un internet sitesinde bağımsız hakem vurgusu var



Komisyonun internet sitesinde yazan bilgilere göreyse komisyon hakkında, "Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer veriliyor. - ANKARA