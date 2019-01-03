Sigortacı Robotlar Yolda

Raporda, sektöre uyumlu hale gelmek ve rekabet avantajı elde etmek isteyen geleneksel sigortacıların akıllı otomasyona bakış açılarını değiştirmeleri gerektiği vurgulandı

Yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri sigorta sektörünü hiç olmadığı kadar hızlı bir değişime zorluyor. Amazon, Uber ve Airbnb gibi firmalarla etkileşimleri neticesinde müşteriler daha fazla seçenek, daha fazla esneklik ve kendi gözlerinden iletişim kurulmasını bekliyor.

KPMG, 'Otomatikleşmiş Sigortacı' raporunda, günümüzde bir iş zorunluluğu haline gelen 'akıllı otomasyon' sürecinin firmalara sağlayacağı avantajları sıraladı.

Akıllı otomasyon sadece sigortacıların müşterinin bekleme sürelerini iyileştirmesini ya da nitelikli elemanlarını önemli görevlere yönlendirmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hizmet kalitesini, denetlenebilirliği ve çalışan memnuniyetini de artırıyor.

Yöneticiler endişeli

KPMG'nin yaptığı son CEO Outlook araştırması, sigorta sektörü yöneticilerinin teknolojik değişimden dolayı endişeli olduklarını ortaya koymuştu. Araştırmaya katılan CEO'ların yüzde 86'sı, akıllı otomasyonu sektörlerinde kısıtlı şekilde denediklerini belirtmişti. Yaşanan değişimin farkında olmalarına karşın sigorta yöneticilerinin çok az bir bölümü, şirketlerini akıllı otomasyona tam olarak açtıklarını kaydetmişti.

İş gücü nasıl etkilenir?

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, sigortacılıkta robotik otomasyon stratejisinin insan iş gücü üzerindeki olası etkileri düşünülerek planlanması gerektiğini vurguladı. Cantürk, "Değişimin büyük işten çıkarmalara neden olacağı temelsiz bir endişe, ancak şirketler böylesi bir değişiminin organizasyon yapılarını nasıl etkileyeceğini iyi anlamalı" diye konuştu. Cantürk, akıllı otomasyonun küçük ölçekte uygulanmasının firmalar üzerinde kısıtlı etkisi olacağını, bunun yerine uzun vadeli faydaları göz önünde alınarak sürecin tüm firmaya yayılması gerektiğini ifade etti.

Raporda akıllı otomasyonun sigorta şirketlerine maliyet tasarrufunun yanı sıra 5 dönüşümsel değer katacağının altını çiziyor:

Üretkenlik ve performans: Yazılım ve algoritmalar, insan işgücüyle aynı sorunlara sahip değil. İnsanların aksine robotlar tatil yapmadan, hasta olmadan 7 gün, 24 saat çalışabilir. Robotik otomasyon, sigorta şirketlerinin operasyon sürelerini ortalama yüzde 40 azaltabilir.

Çalışan memnuniyeti: Akıllı otomasyon sayesinde çalışanlar, rutin, tekrarlayan görevler yerine daha stratejik işlere yönelmeye zaman bulabilir. Bu sayede çalışanlar çalışma saatleri süresince firmalarına daha fazla katma değer sağlayabilir.

Ölçeklenebilirlik: Akıllı otomasyon, işlerin yoğunlaştığı dönemlerde daha yüksek performans sergileyerek, fazla mesai ödemesine gerek kalmadan işlerin düzgün şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Kalite ve güvenilirlik: Akıllı yazılımlar, problemleri her seferinde aynı sürede çözebilir. Bu rutin süreçlerde yaşanan olası insan kaynaklı hataları da ortadan kaldırır.

Denetlenebilirlik: Robotlar, arkalarında mükemmel bir denetim izi bırakır. Bu seviyede bir kayıt sistemi, ulusal ve uluslararası düzenlemeler için kritik öneme sahip olur.