SİGORTACILAR BAŞKAN GÜRKAN'I ziyaret etti
55 dakika önce
Malatya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Topal beraberindeki dernek yöneticileriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:55 Kaynak: Bültenler
Sigortacılık Haftası nedeniyle bir takım ziyaretlerde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Mehmet Ali Topal, "Sigortacılar Haftası, sigortacılığın faydalarını insanlarımıza anlatmak adına önemli bir hafta. Biz de Sayın Başkanımızı ziyaret ederek sigortacılık faaliyetleri başta olmak üzere Malatya ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Sigortacılar Haftası'nı tebrik eden Başkan Gürkan, "Sigorta hayatta karşımıza çıkan zorlukların aşılmasında önemli bir araç. İnsan hayatı içinde de önemli bir yer tutuyor. Malatya'da yaşayan sigortacılarımızın haftasını kutluyorum. Ziyaretten dolayı dernek Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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