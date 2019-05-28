Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı
3 saat önce
Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Yücel, "Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmesinde fayda var." açıklamasında bulundu.
Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Yücel, "Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmesinde fayda var." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:38
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Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin
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