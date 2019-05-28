Son Dakika Haberleri: Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı
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Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

3 saat önce

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Yücel, "Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmesinde fayda var." açıklamasında bulundu.

Sigortacılardan bayram tatiline çıkacaklara uyarı, System.String[]
Başkent Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Yücel, "Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmesinde fayda var." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:38 
Sigorta, Ekonomi
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