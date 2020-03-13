Sigortacıların 20 trilyon dolar yatırımı baskı altında - Son Dakika
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Sigortacıların 20 trilyon dolar yatırımı baskı altında

55 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle sigorta şirketlerinin 20 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık yatırımları baskı altında.

Sigortacıların 20 trilyon dolar yatırımı baskı altında, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle sigorta şirketlerinin 20 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık yatırımları baskı altında. Portföylerinde büyük değişiklikler olabilir. Ayrıca poliçelere risk olarak dahil edilmeyen 'pandemi' etkileriyle dünya çapında iflasların bu yıl yüzde 2,4 artması öngörülüyor.

Koronavirüs, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:01 
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