Sigortacılık Sektöründe 'Çevik' Büyümenin Lokomotifi Teknoloji!

Lider danışmanlık ve denetim şirketi EY, sigortacılık sektörüne yön veren trendleri mercek altına aldığı Sigortacılık Sektörü 2019 Görünümü Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa olmak üzere üç bölgeden sektör liderlerinin, stratejistlerin ve teknoloji uzmanlarının görüşlerini içeren raporda; önümüzdeki 12 ay için global sigortacılık sektöründe büyümenin durağan seyri sürdüreceği öngörülüyor. Bununla birlikte sigorta şirketlerinin büyümeyi desteklemek için maliyetleri optimize eden, dağıtım kanallarını genişleten, pazar erişimini artıran ve yerel niş pazar segmentlerini keşfetme imkânı sunan teknoloji ve inovasyon inisiyatiflerine odaklanmaları gerektiği vurgulanıyor. Global sigortacılık sektörünün 2018-2020 yılları arasında yaklaşık %3 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ İŞ MODELİNİ DÖNÜŞTÜRMEYE YATIRIM YAPIYOR

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman, rapor sonuçlarına ilişkin olarak, "Sigortacılık sektörü heyecan verici bir dönüşüm sürecinde. Dünya genelinde sigorta şirketleri, dijitalleşme ile ortaya çıkan farklı büyüme fırsatlarından yararlanmak için iş modellerini dönüştürmeye her zamankinden daha fazla yatırım yapıyorlar. Dijital transformasyonun sektörde teknolojinin çok daha verimli ve sonuç odaklı kullanılmasını sağlayacağını, sektörün finansal refahı teşvik etme kabiliyetini güçlendireceğini ve çalışma kültürünü değiştireceğini öngörüyoruz" dedi.

DÜZENLEMELER VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNDE ETKİLİ

Global hayat ve mal&kaza sigortacılığı genel olarak yatay bir büyüme trendi gösterirken, hayat dışı/mal & kaza sigortacılığı Amerika ve Asya-Pasifik pazarlarında daha yüksek bir performans sergiliyor. Rapor sonuçlarına göre; hayat sigortası şirketleri düzenlemeler ile ilgili konular ve değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün geliştirmede yetersiz kalınması nedenleriyle global olarak büyümede güçlük çekiyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Sektörün bu sorunların üstesinden gelmesine destek olacak stratejik aksiyonları ortaya koyan EY'nin Sigortacılık Sektörü 2019 Görünümü Raporu'nda, sektörde büyümenin teşvik edilmesi için düzenlemelere uyum sağlanması ve dijital transformasyonun yeterli olmadığına belirtiliyor. Raporda; ürün değer önerisinin finansal refahı destekleyecek şekilde genişletilmesi, erişimin artırılması amacıyla InsurTech (sigorta teknolojisi) şirketleri ile işbirlikleri yapılması, yenilikçi bir bakış açısıyla ürün geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİNDE SAĞLIK VE SİBER PAZARLARI HIZLI BÜYÜYOR

Raporda; hayat dışı/mal&kaza sigortacılığı sektörünün kayda değer bir büyüme kaydettiği ancak global ekonomik yavaşlamanın devam edeceğine yönelik tahminlerin önümüzdeki dönemde sektörü etkileyebileceği ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi ileri teknolojilerin kullanılması, artan müşteri beklentilerine adapte olunması, InsurTech şirketleri ile inovasyon ve pazar erişimi için ortaklık kurulması ve Asya-Pasifik bölgesinde sağlık ve siber gibi hızlı büyüyen niş segmentlerin keşfedilmesinin sektör için büyük fırsatlar sunacağı belirtiliyor.