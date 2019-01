Sigortacılık Sektörüne Özel Kuluçka Merkezi

Sigortacılık sektöründe, teknolojilerin ve inovasyon çalışmalarının önünü açmayı ve Insurtech girişimlerini desteklemeyi amaçlayan Insurtech HUB, faaliyetlerine start verdi.Sigortacılık sektöründe, teknolojilerin ve inovasyon çalışmalarının önünü açmayı ve Insurtech girişimlerini desteklemeyi amaçlayan Insurtech HUB, faaliyetlerine başladı. Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan Kuluçka Merkezi'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek olan Insurtech HUB, start-up'lardan sigortacılara, broker'lardan kamuya kadar, tüm ekosisteme katma değerli servisler sunulmasına yardımcı olacak.Bu kapsamda şirketin hedeflerini, Insurtech Kuluçka Merkezi'nin faaliyetlerini, Insurtech Startup Programının ve Global Insurtech Zirvesi'nin detaylarını paylaşmak ve programa başvuru yapan start-upların bir kısmını sektör ile buluşturmak amacıyla Insurtech HUB açılış etkinliği düzenlendi. Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Genel Müdürü M.Akif Eroğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı , Sigorta Medya Genel Müdürü Can Kantar gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak katılım sağladıkları toplantıdan sonra ilk aşamada program kapsamına alınan start-uplar'ın sektör ile etkileşim kurması sağlandı.Şirket başlatmış olduğu Startup Programı ile yurt içi ve yurt dışından yapılan 'Kuluçka' ve 'Hızlandırma' programı başvurularını almaya başladı. Yenilikçi startup projelerinin her birine yaklaşık 1 milyon euroya varan yatırımlar bulmayı amaçladıklarını kaydeden Insurtech HUB Genel Müdürü Andrew Warburton, dünyadaki Insurtech uygulamalarından örnekler verdi. Dünyada bu güne kadar Insurtech girişimlerinin yaklaşık 250 milyar dolar yatırım çektiğini ifade eden Warburton, "Bu güna kadar Insurtech HUB Türkiye'ye 30'dan fazla start-up programı başvurusu aldık. Bunlardan yaklaşık 10 tanesi kuluçka ve hızlandırma programlarına alındı. Sigorta sektörü ile girişimciler arasında ve girişimci ile yatırımcı arasında bir köprü görevi görecek olan start-up 5 yılda 100'ü aşkın başarılı start-up'ı desteklemeyi hedefliyor. Insurtech HUB'a hali hazırda seçilmiş olan startup'ların bir kısmını düzenlediğimiz bu toplantı ile sektör temsilcileri ile bugün buluşturuyoruz" diye konuştu.İlk 4 ayda 30 başvuruInturtech Türkiye Direktörü Elif Çetin ise "4 ay önce başladığımız bu projeye gece gündüz çalıştık. Değişen müşteri talepleri, yeni teknolojiler ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak sigortacılık ekosistemi değişime zorlanıyor. Bu değişim, Insurtech HUB'un faaliyetleriyle hızlanacaktır. Dünya'da ve Türkiye'de sigortacılık dikeyinde ilk Insurtech Kuluçka Merkezi'ni kurmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Kuluçka ve Hızlandırma programınıza özellikle sigortacılıkla ilgili her türlü fikri olan girişimcileri bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL