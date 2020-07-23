Sigortacılık sektörünün önünü açan yönetmelikle hem şirketler hem tüketiciler kazanacak - Son Dakika

Sigortacılık sektörünün önünü açan yönetmelikle hem şirketler hem tüketiciler kazanacak

Sigortacılık alanında yapılan düzenleme hem tüketiciye hem de sigorta şirketlerine yönelik önemli kazanımlar sağlarken, ilgili sigortacılık ürün ve hizmetleri daha etkin bir denetim altına alındı.

Sigortacılık sektörünün önünü açan yönetmelikle hem şirketler hem tüketiciler kazanacak, System.String[]

Sigortacılık alanında yapılan düzenleme hem tüketiciye hem de sigorta şirketlerine yönelik önemli kazanımlar sağlarken, ilgili sigortacılık ürün ve hizmetleri daha etkin bir denetim altına alındı.

Son yıllarda dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler sigortacılık sektörüne de yansıyor. Dijital satışlara yönelik artan talep üzerine tüketici lehine düzenlemelerin de güncellendiği görülüyor.

"Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ticari işletmelerin müşterilerine satışını gerçekleştirdiği ürün veya hizmetlerle ilgili sigortalara yönelik düzenleme de bu kapsamda yer alıyor. Bu tip sigortaya konu olacak ürünler standart olup çalınma, kırılma gibi durumların zararını telafi etmek amacıyla sınırlı. Uçak bileti veya cep telefonu gibi satın alma işlemlerinden sonra bir sigorta acentesine giderek sigorta hizmeti satın alması mümkün olmayan tüketiciler, yurt dışı örneklerde olduğu gibi satın alma sırasında sigortalanırken söz konusu işlemlerin sınırları belirlendi.

Güncel gereksinmelere göre yapılan düzenleme ile sigorta şirketlerinin geliştirdiği ürünlerinde daha yaygın satışı sağlandı.

Söz konusu yönetmelik, tüm bu konuları düzenleme çerçevesine alarak hem tüketiciye hem de sigorta şirketlerine yönelik önemli kazanımlar sağladı. Düzenleme ile ilgili sigortacılık ürün ve hizmetleri daha etkin bir denetim altına da alınmış oldu.

Dijital satışın sınırları belirlendi, acentelerin hakları korundu

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, yönetmelik değişikliğinin çevrim içi satışların sınırlarını belirleyerek, hem tüketicileri korumak hem de asli işi sigortacılık olmayan işletmelerin hangi koşul ve şartlarda tüketicilere sigorta ürünü ulaştırabileceklerinin çerçevesini çizdiğini belirtti.

Acentelerin önemli bir pazarı olan ürünlere bu işletmelerin girmesini engellemeye yönelik bir düzenleme olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, sigortacılıkta "mesafeli akdedilen sözleşmeler" şeklinde tabir edilen, çevrim içi/dijital satışlar konusunda, 2014 yılında yayımlanan düzenlemelerin güncellenerek sektördeki uygulamaların mevzuattaki karşılığının belirlendiğini atardı.

Sektör temsilcileri, ayrıca, asli işi sigortacılık olmayan firmaların dijital satış kanalları üzerinden sattıkları ürün veya hizmetlerle direk bağlantısı bulunmasa da ferdi kaza, ev sigortası gibi farklı sigortaları da sattığına yönelik örnekler karşısında, bu alandaki sınırların tüketiciyi ve sigorta acentelerini koruyacak şekilde hüküm altına alındığını vurguladı.

Tapuda, su ve elektrik idarelerinde sigorta satış hakkı acentelerin

Sigorta acentelerinin aktif olduğu trafik, kasko, sorumluluk gibi ürünlere asıl işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere ait kanalların girmesinin önünü kesildi. Tapu daireleri, su ve elektrik idareleri ile araç muayene istasyonlarında satılacak sigorta ürünlerinin komisyonlarının levhaya kayıtlı acenteler arasında paylaştırılması belirlendi.

Yapılan düzenleme ile sigorta sektörü ürünlerinin nihai tüketiciye ulaşmasında önemli görevler üstlenen acentelerin yapacakları işler ile ilgili gri alanlarda netleştirilmiş oldu.

Cep telefonu ve uçak bileti sigortalarına şartlı izin

Asıl işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, sundukları mal ve hizmetlerle birlikte yönetmelikteki şartların tamamını sağlamak suretiyle sigorta hizmeti sunabilecekleri, bu hizmetten komisyon almaları açıkça yasaklanarak hüküm altına alındı. Sigorta ürününün satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olması ise ana şart olarak belirlendi.

Teminat kapsamı ise satılan malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi; seyahat alanında yapılıyorsa, bagajın kaybı, çalınması, herhangi bir şekilde zarar görmesi, gecikmesi, seyahat hizmeti ile bağlantılı diğer iptal, erteleme ve benzeri risklerle sınırlandırıldı. Sigorta teminatının karmaşık bir ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazında muafiyet, limit ve sürenin standart olması gerekiyor.

Mobil uygulama işlemlerinde sigorta şirketinin unvanı belirtilecek

Mobil ve web uygulamaları ile sigorta satışı konusunda da tüketici, sigorta ve emeklilik şirketleri ile sigorta aracılarını korumak adına gerekli düzenlemeler yapıldı. Buna göre, mobil ve web sayfası uygulamalarında ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarında, sigortanın yapılacağı yetkili platforma bağlantı ile yönlendirme yapıldı.

Mutlaka teminatı sağlayan sigorta veya emeklilik şirketinin unvanının sürecin en başında açık biçimde yer alması zorunluluğu getirildi. Böylece yetkisiz firmaların teminatı kendilerinin verdiği yönünde bir yönlendirme ile tüketiciyi yanıltmalarının da önüne geçildi.

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sigortacılık sektörünün önünü açan yönetmelikle hem şirketler hem tüketiciler kazanacak - Son Dakika Ekonomi
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