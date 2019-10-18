Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörüne yeni kurum
20 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:32
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