Son Dakika Haberleri: Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörüne yeni kurum
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Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörüne yeni kurum

20 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu.

Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörüne yeni kurum, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:32 
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