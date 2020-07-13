"Sigortacılıkta 2. çeyrekte artan kârlar yalancı bahar" - Son Dakika

"Sigortacılıkta 2. çeyrekte artan kârlar yalancı bahar"

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon başkanı Taner Çağatay, Covid-19 pandemisi sürecinde, sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının etkisiyle hasarlarda yaşanan önemli ölçüde düşüşlerin, sigorta şirketleri karlarında yarattığı artışları "yalancı bahar" diye nitelendirdi.

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon başkanı Taner Çağatay, Covid-19 pandemisi sürecinde, sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının etkisiyle hasarlarda yaşanan önemli ölçüde düşüşlerin, sigorta şirketleri karlarında yarattığı artışları "yalancı bahar" diye nitelendirdi.

DHA'nın, pandemi sürecinde sigorta sektöründeki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Çağatay, "Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit altına alan pandemi süreci sigorta şirketleri için fırsat mı oldu? Bu konu çokça merak ediliyor. Sigorta sektöründe yaşananları branş bazında değerlendirmek gerekir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Bu konuda öncelikle büyük bir kesimi ilgilendiren "kasko ve trafik branşı"nın incelenmesinin gerektiğinin altını çizen Çağatay, "Pandemi kısıtlamaları ve zaman zaman uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla trafikteki rahatlamadan dolayı kasko, trafik, sağlık, ferdi kaza branşlarında yaşanan hasarlar düştü" diye anımsattı ve ekledi:

"Sağlık branşlarında aciliyeti olmayan on binlerce ameliyat ve tedaviler ertelendiği için sigorta şirketlerinin karlılık rekoru kırabileceği akıllara geliyor.

"Bilindiği gibi salgın hastalıklar (pandemi) sağlık sigortalarında kapsam dışı olmasına karşın, sigorta şirketleri Covid-19'un teşhis ve tedavisini iyi niyet, jest ödemesi altında kapsam içine aldı."

Sektördeki genel faaliyetler bazında sigorta şirketlerinin ikinci çeyrekte karlılık açıklayacaklarını vurgulayan Çağatay, "Ancak, bu bir 'yalancı bahar' olabilir" dedi.

Aynı zamanda Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü olan Çağatay, bu çerçevede sigorta ana şirketleri ile görüşmeler yaptıklarını vurguladı ve ekledi:

"Sigorta şirketleri de, ikinci çeyrekteki karları 'yalancı bahar' olarak gördüklerini söylüyorlar ve bu yalancı baharın üçüncü ve dördüncü çeyreklerde son bulacağını söylüyorlar.

"Ayrıca, salgın başladığında döviz kuru ile şu anki döviz kuru arasındaki fark hasar maliyetlerini artırdı. Tabi en önemli konu kısıtlamaların kalması ile sürücülerin ağırlıklı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi özel araçlarını kullanacak buda kazaların artış göstereceği endişesini doğuruyor."

Reasürans şirketlerinin de Covid-19 pandemisi sürecinde dünya genelinde, bazı sigorta branşlarında primlerini revize etmeye başladıklarına da dikkat çeken Çağatay, "Özellikle yönetici sorumluluk ve siber saldırı sigortalarında limitlerini düşürdüler ya da primlerde çok büyük artışla revize etmeye başladılar" dedi ve bunun da sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırdığını ve bu nedenle karlılıkları aşağıya çektiğini vurguladı ve ekledi:

"Başımıza bu tür kötü olaylar geldiği zaman hemen sigortamız var mı sorusu aklımıza geliyor. Şunu bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır: Sigorta kara gün dostudur." (Fotoğraflı)


Yalancı Bahar, Koronavirüs, Sigorta, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Sigortacılıkta 2. çeyrekte artan kârlar yalancı bahar' - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:34 Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü 20:09 Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti 20:04 Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:51:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sigortacılıkta 2. çeyrekte artan kârlar yalancı bahar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]