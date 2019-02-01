Sigortadan Para Almak İçin Yaptığı Sahtekârlığı Güvenlik Kamerası Kaydetti

' New Jersey'de yaşayan 57 yaşındaki Alexander Goldinsky, sigortadan para almak için yaptığı sahtekarlık güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıkınca gözaltına alınıp sigorta sahteciliği ile suçlandı.

' New Jersey'de yaşayan 57 yaşındaki Alexander Goldinsky, sigortadan para almak için yaptığı sahtekarlık güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıkınca gözaltına alınıp sigorta sahteciliği ile suçlandı.



Olay ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Randolph şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 57 yaşındaki adamın, girdiği kafede makineden bir bardağa buz doldurduğu görülüyor. Daha sonra bardaktaki buzu yere döken yaşlı adam, kafede biraz yürüyüp tekrar buz döktüğü yere gelerek, kendini yere atıyor ve yerde yatarak kafe çalışanları tarafından bulunmayı bekliyor.



Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kafede yerde yatarken bulunan adam, ambulansla hastaneye kaldırılırken sigorta talebinde bulundu, fakat yaptığı sahtekarlık görüntüleri ortaya çıkınca sigorta sahteciliğinden gözaltına aldı.

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