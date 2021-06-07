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Sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı - Son Dakika

Sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı

07.06.2021 10:02
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Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, KOBİ'lerde sigortalı çalışan sayısı ise 288 bin arttı.

Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, KOBİ'lerde sigortalı çalışan sayısı ise 288 bin arttı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni Mart 2021 verilerine göre, son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, KOBİ'lerde sigortalı çalışan sayısı ise 288 bin arttı. Mart ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8'ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 7,3 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş görülmüştür. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,1'dir.

Beş ana sektörün istihdamı yıllık olarak gerilemiştir. Bu sektörler genelde COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020'den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kollarıdır. Mart 2021'de konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 6,5 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşmiştir. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe de Kasım 2020'den itibaren gözlenen yüksek oranlı daralma eğiliminin devam ettiği gözlenmektedir. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 32,3 oranındaki gerileme ile istihdamı en olumsuz gelişen sektördür.

İmalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde istihdam görünümü göreli olarak olumludur. 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren sektörlerde istihdam artışlarının hızlanarak devam ettiği görülmektedir. Mart 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta yüzde 21,5 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde de yüzde 6,9 oranında istihdam artışları gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 38) istihdam artışları sürmektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 16,6 seviyesindedir.

Mart 2021'de KOBİ sigortalı çalışan sayısı 647 bin artmıştır. Mart 2020'ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 203 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektöründe olmuştur. Bu sektörü 78 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri, 71 bin artış ile perakende ticaret ve 61 bin artış ile toptan ticaret sektörleri izlemiştir.

Kadın çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla göre yükselmiştir. Mart 2021'de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 288 bin artmıştır ancak, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı Mart ayında yüzde 30,9'a gerilemiştir. - İSTANBUL

Sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İstihdam, Mart, 4 C, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin arttı - Son Dakika


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