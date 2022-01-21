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Sigortalı çalışan sayısı yüzde 4,9 arttı - Son Dakika

Sigortalı çalışan sayısı yüzde 4,9 arttı

21.01.2022 09:50
Sigortalı çalışan sayısı yüzde 4,9 arttı

Sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni'nin 113. sayısı yayımlandı. Buna göre, sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,7'sini oluşturan 3 ana sektörde son altı ayın en düşük istihdam artışları gerçekleşti. Toplam sigortalı ücretli çalışanların yüzde 27'si imalat, yüzde 15,3'ü toptan ve perakende ticaret ve yüzde 10,4'ü inşaat sektörlerinde istihdam edildiği görüldü. Yıllık değişimlere bakıldığında, inşaat ve imalatta yüzde 8'in üzerinde artışlar görülürken, söz konusu oranlar yıl içindeki düşük seviyelere işaret etti. Öte yandan sigortalı ücretli çalışanların yüzde 8,5'ini oluşturan dördüncü ana sektör olan idari ve destek faaliyetindeki istihdam son bir yılda yüzde 9,1 oranında geriledi. SGK Ekim ayı verilerine göre, sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 4,9 oranında artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,6'sını oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 5,9 (899 bin) arttı. Esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 4,2 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğilimler farklılaştığı belirtildi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 6,9 (159 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 11,9 (67 bin) düşüş görüldü. 2013 yılında 1 milyonun üzerinde olan sigortalı çiftçi sayısı, uzun dönemdir gerileme eğilimindeyken, Ekim 2021 itibarıyla 500 bin seviyesine düştü. Bu dönemde, kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 0,7 ile sınırlı olduğu görüldü.

89 alt sektörün 15'inde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. En çok daralan sektör 116 binlik istihdam kaybı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü olduğu görüldü. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri (23 bin) ile büro yönetimi, büro desteği faaliyetleri (18 bin) de istihdamı çalışan sayısı olarak en çok daralan diğer sektörler oldu. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 38,1) geriledi. Bu sektörü yüzde 24,7'lik azalışla hane halkları tarafından kendi ithalat faaliyetleri sektörü ile yüzde 19,2'lik gerileyen bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörleri takip etti.

Kadın çalışan sayısı geçen yıla ve Eylül ayına göre yükseldiği görüldü. Ekim 2021'de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 379 bin, Eylül ayına göre ise 35 bin arttı ve en yüksek düzeyi olan 5,1 milyona ulaştığı görüldü. Toplam istihdam içindeki payı da yüzde 31,3'e yükseldi. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında yıl başından itibaren gözlenen genel artış eğiliminin sonucunda kadın çalışanların toplam istihdamdaki payı Covid-19 salgını öncesi seviyesi olan yüzde 31,3'e Ekim ayı itibarıyla ulaştığı görüldü.

(İHA)

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, İstihdam, Çiftçi, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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