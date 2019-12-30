"Sigortalı çalışmak sosyal yardım almaya engel değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sigortalı çalışmak sosyal yardım almaya engel değil' - Son Dakika

"Sigortalı çalışmak sosyal yardım almaya engel değil"

6 saat önce

Diyarbakır Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Reşat Merttir, sigortalı çalışmanın sosyal yardım almaya engel olmadığını söyledi.

Diyarbakır Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Reşat Merttir, sigortalı çalışmanın sosyal yardım almaya engel olmadığını söyledi.


Diyarbakır SGK İl Müdürü Reşat Merttir, işçiler açısından sigortasız çalışmanın iş kazası, meslek hastalığı veya analık durumlarında hak ile sağlık yardımlarından faydalanamamasına, emekli olamamasına ve ölüm halinde eş ve çocuklara aylık bağlanmamasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca işçinin işsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamasına sebep olduğunu belirten Merttir, devlet açısından ise sigortasız çalışmanın prim kaybına, sosyal güvenlik açıklarını artırmasına, gelecek nesillerin sistemden yeterli düzeyde faydalanamamalarına ve gelir dağılımında adaletsizliklere neden olduğunu dile getirdi. Merttir, "Hane içinde kişi başına düşen geliri aylık net asgari ücretin üçte birinden az ise sigortalı çalışmaya devam ederek gıda, aş, yakacak, eğitim ve giyim, kronik hastalara elektrik tüketimi ile çoklu doğum yardımı alabilecek. Çalışırken iş kazası geçirilip iş yapamaz ve yaşlanıp çalışamaz hale gelinebilinir. Dolasıyla beklenmedik harcamalar yapmak zorunda kalınabilir. Sosyal güvenlik sistemi tüm bu risklere karşı sigortalı çalışan kişileri güvence altına alır. Sosyal güvenlik bir dayanışmadır ve bu sayede iş kazası geçirenlere meslek hastalığına yakalananlara gelir, yaşlananlara emekli aylığı, sigortalının geride kalan aile bireylerine ise ölüm aylığı bağlanır" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:12 Kaynak: İHA
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