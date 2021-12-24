Sigortam.net'in sokak röportajları sosyal medyada yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Dijital sigorta platformu Sigortam.net'in sokak röportajında "2022'ye girerken neyinizi sigortalatmak isterdiniz?" diye soruldu ve ilginç yanıtlar alındı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, teknolojiseverleri mutlu edecek yılbaşı kampanyası kapsamında yaptığı sokak röportajlarında, "2022'ye girerken neyinizi sigortalatmak isterdiniz?" diye sordu.

Sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanan röportajlara katılanların çoğu, maddi varlıklarından çok manevi değerlerini sigortalatmak istediğini belirtti.

Genci yaşlısı pek çok kişinin katıldığı röportajlarda torununu, sağlığını, yüzünü, saçlarını, en yakın arkadaşını, gitar çalışını, gelecekteki kız arkadaşını, hayat enerjisini, aklını, hayallerini ve Sezen Aksu'nun sesini sigortalatmak isteyenler öne çıktı.

Sigortam.net, sosyal medyadaki videoyu izleyenleri, yeni yılı teknoloji ürünleriyle karşılamak isteyenleri çekiliş fırsatı sunan yılbaşı kampanyasına katılmaya davet ediyor.

Sigortam.net'in 31 Aralık'a kadar sürecek yılbaşı çekilişine katılacaklar arasından 22 kişi, 2 iPhone 13, 4 iPad Mini, 6 Apple Watch ve 10 Airpods'tan birini kazanma şansına sahip olacak.

Sigortam.net'in internet sitesindeki formu dolduranlar bir çekiliş hakkı kazanırken, sigorta teklifi alanlar da bir çekiliş hakkına sahip oluyor. Poliçe satın alan müşteriler ise aldıkları poliçenin her 50 TL'si için bir çekiliş hakkı kazanıyor.