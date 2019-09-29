Sigortam.net itü basket - fenerbahçe beko: 57-90

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko , deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 90-57 mağlup etti.

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