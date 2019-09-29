Son Dakika Haberleri: Sigortam.net itü basket - fenerbahçe beko: 57-90
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Sigortam.net itü basket - fenerbahçe beko: 57-90

35 dakika önce

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Orhan Çağrı HekimoğluSİGORTAM.

Sigortam.net itü basket - fenerbahçe beko: 57-90, System.String[]

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
SİGORTAM.NET İTÜ BASKET: Mehmet Yağmur, Yunus Akçay 18, Cenk Akyol 4, Williams 15, Ramazan Tekin 5, Huff 4, Utku Saraloğlu, Kerem Gönlüm 3, Semih Say 6, Burak Selen 2
FENERBAHÇE BEKO: Westermann 4, de Colo 21, Le Ron Williams 8, Datome 14, Ahmet Düverioğlu 7, Ali Muhammed 8, Stimac 3, Melih Mahmutoğlu 13, Egehan Arna 5, Berkay Candan 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Ekrem Sancaklı 3
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
İLK YARI: 25-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-60

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 90-57 mağlup etti.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:13 Kaynak: DHA
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