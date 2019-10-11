Son Dakika Haberleri: Sigortam.net İTÜ Basket'le sponsorluk anlaşması yenilendi
Son Dakika Spor Sigortam.net İTÜ Basket'le sponsorluk anlaşması yenilendi

Sigortam.net İTÜ Basket'le sponsorluk anlaşması yenilendi

1 saat önce

Sponsorluk imza töreni, Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, Sigortam.net İTÜ Basket Genel Menajeri Uğur Türker'in yanı sıra Sporcular Cenk Akyol ve Archie Goodwin'in katılımıyla gerçekleşti.

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Sponsorluk imza töreni, Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, Sigortam.net İTÜ Basket Genel Menajeri Uğur Türker'in yanı sıra Sporcular Cenk Akyol ve Archie Goodwin'in katılımıyla gerçekleşti.


Yapılan işbirliği kapsamında Türk basketbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Sigortam.net İTÜ Basket, 2019-20 Basketbol Sezonu boyunca formalarında Ayakkabı Dünyası logosunu taşıyacak.


Sigortam.net İTÜ Basket ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirten Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan, "Ayakkabı Dünyası olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu anlaşma ile hem spora ve sporculara verdiğimiz desteği pekiştirmek hem de Sigortam.net İTÜ Basket'e Süper Lig mücadelesinde katkı sağlamak istiyoruz. Her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.


Sigortam.net İTÜ Basket Genel Menajeri Uğur Türker de sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak memnuniyetini belirterek; "Diğer sponsorlarımızda olduğu gibi Ayakkabı Dünyası'nın da basketbola verdiği desteğin uzun süreceği inancındayız. Yaptığımız sponsorluk anlaşmasının bize ve markaya çok büyük katkıları olacaktır. Ayakkabı Dünyası ve Uygar Turcan'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" yorumunda bulundu.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayakkabı Dünyası, Archie Goodwin, Cenk Akyol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:11 
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