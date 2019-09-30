Son Dakika Haberleri: Sigortam.net İTÜ Basket'te transfer
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Sigortam.net İTÜ Basket'te transfer

2 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sigortam.net İTÜ Basket, ABD'li şutör oyun kurucu Archie Goodwin'i transfer etti.

Sigortam.net İTÜ Basket'te transfer, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sigortam.net İTÜ Basket, ABD'li şutör oyun kurucu Archie Goodwin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) takımlarından Phoenix Suns ve Brooklyn Nets formaları giyen 25 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Goodwin'in kadroya katıldığı bildirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Archie Goodwin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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