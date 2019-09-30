Sigortam.net İTÜ Basket'te transfer
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Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sigortam.net İTÜ Basket, ABD'li şutör oyun kurucu Archie Goodwin'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sigortam.net İTÜ Basket, ABD'li şutör oyun kurucu Archie Goodwin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) takımlarından Phoenix Suns ve Brooklyn Nets formaları giyen 25 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Goodwin'in kadroya katıldığı bildirildi.
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