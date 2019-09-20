Son Dakika Haberleri: Sigortam.net İTÜ, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak
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Sigortam.net İTÜ, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB, yeni sezonda mücadele verecek.

Sigortam.net İTÜ, Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB, yeni sezonda mücadele verecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyon yönetim kurulunun, ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB'nin Basketbol Süper Ligi'ne kabulüne karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, "TBF yönetim kurulunun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği'ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak Sigortam.net İTÜ BB'ye başarılar dileriz." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Teknik Üniversitesi, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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