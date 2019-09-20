Sigortam.net İTÜ, Basketbol Süper Ligi'ne kabul edildi!
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Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyon yönetim kurulunun, ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB'nin Basketbol Süper Ligi'ne kabulüne karar verdiği bildirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyon yönetim kurulunun, ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB'nin Basketbol Süper Ligi'ne kabulüne karar verdiği bildirildi.
Açıklamada, "TBF yönetim kurulunun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği'ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020
sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak Sigortam.net İTÜ BB'ye başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:45
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