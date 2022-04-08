Sigortam.net'ten kişiye özel sağlık danışmanı - Son Dakika
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Sigortam.net'ten kişiye özel sağlık danışmanı

08.04.2022 09:57
Sigortam.net'ten kişiye özel sağlık danışmanı

Sigortam.net, özellikle salgın dönemiyle birlikte taleplerin daha çok arttığı sağlık sigortasında, müşterilerine sunduğu kişiye özel sigorta danışmanı hizmetiyle kafalardaki sorulara net yanıtlar veriyor.

Sigortam.net, özellikle salgın dönemiyle birlikte taleplerin daha çok arttığı sağlık sigortasında, müşterilerine sunduğu kişiye özel sigorta danışmanı hizmetiyle kafalardaki sorulara net yanıtlar veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dijital sigortacılıkta bir ilke imza atarak, yapay zeka algoritmasıyla müşterilerine düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başlayan Sigortam.net, insanların kendilerini en çok güvende hissetmek istedikleri sağlık konusunda da öncü uygulamaları hayata geçiriyor.

Sağlık poliçesi kapsamında kişiye özel sigorta danışmanı hizmeti sunan Sigortam.net, müşterilerin aklına takılan konuları anında netleştiriyor. Sigortam.net müşterileri, her ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel olarak hizmet veren sigorta danışmanlarına sağlık sigortasına dair merak ettiklerini danışabiliyor, her zaman aynı danışman ile poliçe süreçlerini sürdürebiliyor.

Sigorta danışmanlarına en çok profesör anlaşması, MR, hamilelik ve diş tedavisi ile teminatlar hakkında soruların sorulduğu görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, Müşterinin Şampiyonu olmak vizyonuyla en doğru danışmanlığı verdiklerini belirtti. Sigorta gibi karmaşık bir ürünü daha anlaşılır hale getirmek hedefiyle çalıştıklarını belirten Uludüz, "Müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olan sigorta danışmanlarımız, Sigortam.net bünyesinde çok kritik bir rol üstleniyor.

Sağlık, oldukça önemli ve kişiye özel bir konu. Bu noktada müşterilerimizin ihtiyaç duyduklarında ya da kafalarına bir soru takıldığında güvendikleri tek bir danışman ile ilerlemesini bir gereklilik olarak görüyoruz. Kişiye özel sigorta danışmanlarımız aracılığıyla müşterilerimizi 7/24, doğru, anında ve eksiksiz bir biçimde bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigortam.net'in kişiye özel sigorta danışmanı hizmeti, oyuncu Cengiz Bozkurt'un rol aldığı yeni reklam filminde de eğlenceli bir dille anlatılıyor. İlk olarak yapay zeka uygulamasının vurgulandığı bir reklam filmiyle seyircinin karşısına çıkan Bozkurt, serinin ikinci reklam filminde, bir spor salonunda sağlık sigortası konusunda kafasını netleştirmek isteyen bir karakteri canlandırıyor. Sigortam.net markasıyla özdeşleşen keçi, bu reklamda da Bozkurt'a eşlik ediyor.

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Yapay Zeka, Türkiye, Bozkurt, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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