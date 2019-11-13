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Son Dakika Spor Sigthorsson'dan Türkiye itirafı: 'Avrupa'nın en zorlu atmosferi' - Son Dakika Spor

Sigthorsson'dan Türkiye itirafı: 'Avrupa'nın en zorlu atmosferi'

7 saat önce

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak.

Sigthorsson'dan Türkiye itirafı: 'Avrupa'nın en zorlu atmosferi', System.String[]

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı ağırlayacak.


2016 yazında Galatasaray'ın Nantes'dan 1 yıllığına kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle 6 ay sonra sözleşmesini feshettiği Kolbeinn Sigthorsson, zorlu müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.


Karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferinden bahseden İzlandalı golcü, " Avrupa'nın en zorlu atmosferinden oynayacağız. Zor bir maç olacak ancak daha önce Türkiye'ye karşı başarılı sonuçlar aldık bu da bize özgüven veriyor" diye konuştu.


Sigthorsson, "Üç yıl önce Galatasaray'a imza attım ama bu stadyumda hiç maça çıkamadım. Benim için de ilginç bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.


Bu sezon İsveç'in AIK kulübünde forma giyen Sigthorsson geride kalan 17 maçta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki oyuncunun EURO 2020 Elemeleri'nde de 3 golü var.


A Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...

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İzlanda, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 
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