Son Dakika Haberleri: Şıh Meydanı Genişletme Çalışmaları

Şıh Meydanı Genişletme Çalışmaları

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanı genişletme çalışmalarını inceledi.

Şıh Meydanı Genişletme Çalışmaları, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanı genişletme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal İlköğretim Okulu yanında bulunun lojmanların yıkımıyla daha da genişleyen meydan çalışmalarını ekibiyle inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarla ilgili yekililerden bilgi aldı.

Tahmazoğlu, meydan çalışmasının hızla devam ettiğini belirterek, " İstanbul'un Eyüp Sultan'ı, Ankara'nın Hacı Bayram Veli Cami ve meydanı var. Gaziantep'in de böyle bir meydana ihtiyacı vardı. Şahinbey Belediyesi olarak Şıh Cami'nin etrafını açıp meydan yaptık. Şu anda yaklaşık 3 bin metrekare bir meydanımız var. Bunu yeni yaptığımız çalışmalarla 6 bin metrekareye çıkarıyoruz. Aynı zamanda bölgenin otopark ihtiyacını da karşılayacağız." dedi.

Otopark çalışmasının tamamlandığını ifade eden Tahmazoğlu, üstündeki meydan kısmının düzenlemesinin sürdüğünü ve yaklaşık iki ay içerisinde buranın tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Şahinbey, Mehmet Tahmazoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:13:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şıh Meydanı Genişletme Çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]