Şıh Meydanı Genişletme Çalışmaları
1 saat önce
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanı genişletme çalışmalarını inceledi.
Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, Şıh Meydanı genişletme çalışmalarını inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstiklal İlköğretim Okulu yanında bulunun lojmanların yıkımıyla daha da genişleyen meydan çalışmalarını ekibiyle inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu çalışmalarla ilgili yekililerden bilgi aldı.
Tahmazoğlu, meydan çalışmasının hızla devam ettiğini belirterek, " İstanbul
'un Eyüp Sultan
'ı, Ankara
'nın Hacı Bayram Veli
Cami ve meydanı var. Gaziantep
'in de böyle bir meydana ihtiyacı vardı. Şahinbey Belediyesi
olarak Şıh Cami'nin etrafını açıp meydan yaptık. Şu anda yaklaşık 3 bin metrekare bir meydanımız var. Bunu yeni yaptığımız çalışmalarla 6 bin metrekareye çıkarıyoruz. Aynı zamanda bölgenin otopark ihtiyacını da karşılayacağız." dedi.
Otopark çalışmasının tamamlandığını ifade eden Tahmazoğlu, üstündeki meydan kısmının düzenlemesinin sürdüğünü ve yaklaşık iki ay içerisinde buranın tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:30 Kaynak: AA
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