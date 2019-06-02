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Şıh Meydanında Kadir Gecesi coşkusu yaşandı

54 dakika önce

Şahinbey Belediyesi Kadir Gecesinde iftar yemeğinin yanı sıra teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokma tatlı ve dondurma ikramında bulundu.

Şıh Meydanında Kadir Gecesi coşkusu yaşandı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi Kadir Gecesinde iftar yemeğinin yanı sıra teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokma tatlı ve dondurma ikramında bulundu.

Şıh Camiye sığmayan kalabalık Şıh Meydanına kadar taştı. Teravih namazı sonrası vatandaşlara Şahinbey Belediyesince Şıh Meydanında lokma tatlı ve dondurma ikram edildi.

Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Şıh Caminde ibadetini yaptıktan sonra Şıh Meydanına akın eden vatandaşlara ikramları Şahinbey Belediye Başkan Yardımcıları dağıtırken, vatandaşlar yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her yıl Kadir Gecesinde ikramlarda bulunuyor. Bu mübarek günün güzelliğine kendisi de yapmış olduğu bu ikramlarla güzellikler katıyor. Allah kendisinden razı olsun" dediler. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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