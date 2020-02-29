SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu - Son Dakika

SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu

6 saat önce

Türkiye'nin SİHA'larla Esed rejimine verdiği zarar, terör örgütü PKK yandaşlarında endişe ve şaşkınlığa yol açtı.

SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu, System.String[]

Türkiye'nin SİHA'larla Esed rejimine verdiği zarar, terör örgütü PKK yandaşlarında endişe ve şaşkınlığa yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü. Aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roket atar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 300'e yakın araç gereç imha edildi. Ayrıca uçak pistleri, silah mühimmat depoları, hava savunma sistemleri, uçak hangarları, kimyasal silah üretim tesisleri gibi birçok yer ateş altına alınarak tahrip edildi.

PKK yandaşları şaşkınlığa uğradı

Ortaya çıkan bu tablo, PKK yandaşlarında endişe ve şaşkınlığa yol açtı. PKK yanlısı yazılarıyla bilinen Hollandalı araştırmacı ve serbest gazeteci Wladimir van Wilgenburg, sosyal medya hesabından İdlib bölgesindeki hava sahasının Rusların kontrolünde olduğuna dikkati çekerek SİHA'ların durdurulamamasını sorguladı.

Yazılan cevaplarda bir PKK yandaşı, bu durumun Suriye'deki sözde PKK bölgesi için de geçerli olduğunu yazarken, diğer bir kullanıcı da "Ben de aynı şeyi merak ediyordum." ifadesini kullandı.

Başka örgüt yandaşları, "Bunların hepsi yalan.", "İlginç şeyler oluyor.", "Türkiye değil, NATO vurdu." şeklinde ifadeler kullandı.

Hatta bir kullanıcı, Rusya'nın Suriye'den hava savunma sistemini devreden çıkarmasını istediğini iddia ederek Türkiye'nin SİHA kabiliyetine açıklama getirmeye çalışırken bazıları da "Rusya'nın izin vermiş olabileceğini" yazdı.

SİHA'lar, çalışır haldeki hava savunma sistemini imha etti

Dün, TSK'nin SİHA'larla Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi operasyonel haldeyken vurduğu görüntüler yayımlanmıştı.

Pantsir-S1'in tepesindeki SİHA'yı tespit edememesi dikkati çekerken, bu durumun Türkiye'nin elektronik harp sistemleri kullanarak radarları kör etmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmişti.

Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:56:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SİHA'ların rejime verdiği zarar PKK yandaşlarını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]