SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker - Son Dakika
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SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker

04.03.2022 21:03

Türk SİHA'ları hakkında "Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil. Yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" ifadelerine yer veren gazeteci Merdan Yanardağ'a, Selçuk Bayraktar'tan cevap geldi. Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker. TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor" dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kullanılan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ler ile ilgili "Bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor her neyse sonuçta bir sanayi evet. Ama öyle yerli ve milli filan değil, montaj sanayi" ifadelerini kullanmıştı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YANIT

Bayraktar SİHA'larının üreticisi olan Baykar Savunma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Merdan Yanardağ'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

"TSK, O OYUNCUKLARLA EN FAZLA KANDİL'İ VURUYOR"

Paylaşımında Bayraktar, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker" ifadeleri ile başladığı sözlerine " TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor. Sebeb-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında; kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle birşey..." diyerek devam etti.

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'ın Türk SİHA'larını küçümseyen ifadelerine yanıt
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Selçuk Bayraktar, Merdan Yanardağ, Türk, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker - Son Dakika
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