Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz

Ürettiği SİHA'lar ile dünyada büyük ilgi gören Türkiye, savunma sanayii konusunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12 de resmen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

"TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMIZI KUTLUYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bağlı kuruluşumuz Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

"HEDEFİNDEN CANLI ÇIKAN OLMAZ"

Türkiye'nin yerli silahı kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada silah hakkında, "Hedefinden canlı çıkan olmaz" yorumları yapıldı.