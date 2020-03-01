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SİHA mühimmatlarında net mesaj: "Hatay çalıntı değildir"
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" mesajı dikkat etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:12 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıda askerlerimizin şehit olması sonrası, Rus medyasında Türkiye ile ilgili yer alan skandal haberlerin ardından SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" mesajı dikkat etti.
Suriye'ye düzenlenen "Bahar Kalkanı "operasyonunda Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Suriye'de kalleşçe saldırılarda şehit düşen askerlerimiz için kalktı. SİHA mühimmatlarının bir tarafında şehitlerimizin sayısı yazarken diğer tarafında ise "Hatay çalındı" haberine itafen "Hatay çalıntı değildir" mesajı yer aldı. - HATAY
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