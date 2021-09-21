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SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü - Son Dakika

SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü

21.09.2021 14:48
SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü, System.String[]

Tüm dünyada dikkat çeken bir teknolojiye sahip olan S/İHA'lar geliştirilmeye devam ediliyor. Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı İnsansız hava aracı SİHA TB2 modeli, TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında yürütülen, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de katıldığı TEKNOFEST, bugün başladı. Pandemi şartları nedeniyle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" gibi keyifli aktivitelerin de yer alacağı belirtilirken Siha, yeni modeli TB2 ile TEKNOFEST'e damgasını vurdu.

SİHA TB2, FESTİVALDE SERGİLENDİ

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekatlarda rol almasından sonra tüm dünyadan yoğun ilgi gördüğünü bildirdi.

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen Roket Yarışları'nda bu organizasyonun öneminden bahsetti.

"Biz burada bir anlamda geleceğin trendlerine bugünden hazırlanan öğrencileri bir taraftan yarıştırıp, tüm toplumun önünde bunu bir festival olarak kutlayıp, bu milli teknoloji hamlesinin paradigma dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Nedir o paradigma dönüşümü? 20 sene önce insansız hava araçları için 'Hiç uğraşmayın, dışarıdan alın. Dışarısı yürümüş gitmiş. Siz sadece onlarla aramızdaki bağı kurarsınız' diyen anlayıştan bugün 'biz insansız hava aracı yaptık mı, dünyanın en iyisini yaparız. Bir kere yaptık mı en gelişmişini yaparız, bu yaptığımız şey de dünyanın en iyisi olur' anlayışına evrildiğini görüyoruz. İşte tam da hedeflediğimiz bu. Diğer tüm sivil alanlarda da biz bırakın dışarıdan almayı 'Kendimiz gayret gösterirsek yaparız. Yapınca da en iyisini yaparız' anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz."

"BAYRAKTAR TB3 VE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI PROJEMİZİ HIZLA GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Baykar'ın geliştirdiği insansız hava araçlarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarımıza tüm dünyadan büyük bir ilgi var. Özellikle İdlib ve Azerbaycan Karabağ harekatlarından sonra bu ilgi çok arttı. Aslında Bayraktar TB2 insansız hava aracımız İdlib harekatına (Bahar Kalkanı Harekatı), Zeytin Dalı Harekatı'na, Fırat Kalkanı Harekatı'na ve son olarak da Azerbaycan'daki harekata katıldığından dünyadan yoğun bir ilgi var hatta Bayraktar TB2 için 'zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz' diyebilirim. Baykar bu sayede gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını ihracattan elde ediyor. Şu ana kadar imzalanmış 10'dan fazla sözleşme var. Bunların bir kısmının ihracatı da gerçekleşti. Diğer taraftan Akıncı'ya da çalışıyoruz. Akıncı'nın ilk teslimatını gerçekleştirdik. Ona da yoğun bir ilgi var. Henüz o taleplere yanıt vermedik çünkü hava araçlarımızı teslim etmeyi ve kalifiye etmeyi bekledik. Şu anda Bayraktar TB2 alan her yerden, ihracat sözleşmesini imzaladığımız her yerden, artı başka ülkelerden de ilgi olduğunu görüyoruz. Akıncı daha gelişmiş bir sistem çünkü çok daha stratejik görevleri yapabiliyor. Biz de bir yandan Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projemizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz."

BAYRAKTAR TEKNOFEST'TE KONUŞTU

TEKNOFEST İstanbul açılışında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuştu. Bayraktar, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Teknofest, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİHA, TB2 modeliyle TEKNOFEST'te yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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